Mbappé réclame un joueur du PSG au Real, ce n'est pas Hakimi

Lundi soir, Fayza Lamari a confirmé à demi-mots la signature de son fils Kylian Mbappé au Real Madrid. Selon la presse espagnole, le meilleur buteur de l’histoire du PSG pourrait être accompagné par… Ousmane Dembélé.

Après sept ans au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. La signature de l’international tricolore dans la capitale espagnole ne fait plus aucun doute et a même été confirmée par sa mère Fayza Lamari à la sortie d’un restaurant parisien, ce lundi soir. « Je pense que vous le savez déjà » a répondu la mère de Kylian Mbappé à une question d'un journaliste au sujet de l'identité du futur club du capitaine de l'Equipe de France. Il ne manque plus que l’officialisation, laquelle interviendra sans doute après la finale de la Ligue des Champions entre le club merengue et le Borussia Dortmund. Courtisé par le Real Madrid depuis tant d’années, l’ancien Monégasque va enfin rejoindre le club de la Casa Blanca.

Mais à en croire les informations du site Planeta Real Madrid, Kylian Mbappé a soumis une première requête aux dirigeants du club merengue. Cette demande assez lunaire risque d’en surprendre plus d’un car selon les informations du média espagnol, Kylian Mbappé a demandé au Real Madrid s’il était possible de recruter… Ousmane Dembélé. Ce ne serait donc pas Achraf Hakimi, son grand ami et ancien du Real qui rêve de retourner dans la ville où il a grandi, mais l'ex-rennais. Un an seulement après son arrivée au PSG, l’ancien ailier droit du FC Barcelone pourrait faire ses valises, comme l’a fait savoir Daniel Riolo sur les ondes de RMC la semaine dernière. Luis Enrique adore le joueur, mais apprécie beaucoup moins son manque de sérieux et n’a pas digéré sa virée à Cannes avec Mbappé, justement, pendant que le PSG jouait la dernière journée de Ligue 1 à Metz.

Ousmane Dembélé au Real, un transfert impossible

Une aubaine pour le clan Mbappé, qui souhaiterait profiter de cette situation pour faire venir Dembélé au Real Madrid. Si un départ de l’ancien attaquant du Borussia Dortmund est envisageable -même si peu probable pour l’instant-, le voir signer au Real Madrid aux côtés de Kylian Mbappé relève presque de l’impossible. Et pour cause, Carlo Ancelotti peut déjà compter sur Endrick, Rodrygo, Vinicius, Joselu, Arda Güler, Brahim Diaz et maintenant Kylian Mbappé en attaque. Une nouvelle recrue serait sans doute de trop, raison pour laquelle Florentino Pérez va gentiment recaler Kylian Mbappé en ce qui concerne cette requête assez folle sur le marché des transferts. De plus, le passif de "Dembouz" en tant qu'ancien joueur du FC Barcelone n'arrange pas les choses et rendait de toute façon très compromis cet éventuel deal.