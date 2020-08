PSG : Pression XXL sur Tuchel, elle ne va pas pleurer

Dans : PSG.

Le match face à l’Atalanta Bergame approche pour le PSG et automatiquement, la pression monte autour de Thomas Tuchel…

Cette saison, le club de la capitale n’a tout simplement aucune excuse pour ne pas aller très loin en Ligue des Champions. Le tirage au sort a été plutôt favorable au club de la capitale, qui a un tableau assez dégagé jusqu’à l’éventuelle finale. C’est précisément car le tirage au sort a été clément avec le PSG que Thomas Tuchel est plus menacé que jamais selon Mélisande Gomez. Pour la consultante de La Chaîne L’Equipe, le poste de l’entraîneur du PSG sera en danger si ce dernier ne guide pas le champion de France en titre vers les sommets européens fin août.

« C’est vrai que le PSG a un tableau, cette année, où s’ils ne vont pas en finale, tu te dis que c’est tout de même un petit échec. Thomas Tuchel le sait et il a peut-être, pour la première fois, la pression du favori jusqu’à la finale. Le PSG est le favori de ce quart contre l’Atalanta, sans discussion possible. Ce sera également le favori de la demi-finale, sans discussion possible. Du coup, cela rajoute une pression énorme. Il sait que dans ce genre de club, et surtout au PSG, il est jugé exclusivement sur la Ligue des Champions. Est-ce que c’est juste, sans doute pas, mais c’est comme ça. Il a d’autres avantages liés à son contrat, on ne va pas pleurer, donc il faut qu’il supporte cette pression, qui n’est pas facile à supporter » a estimé la journaliste, pour qui Thomas Tuchel est quasiment dans l’obligation de disputer une finale de Ligue des Champions pour conserver sa place au PSG à l’issue de la saison. Sacré challenge et grosse pression…