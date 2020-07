PSG : L’info choc, Tuchel joue sa peau contre l'Atalanta

Dans : PSG.

Il y a plus d’un mois, Leonardo assurait dans les colonnes du Journal du Dimanche que Thomas Tuchel n’était absolument pas menacé au PSG.

« Il sera sur le banc la saison prochaine » affirmait le directeur sportif brésilien au sujet de son entraîneur, lequel a encore un an de contrat au Paris Saint-Germain. Néanmoins, la réalité n’est pas aussi simple que cela. Et pour cause, on sait de longue date que Leonardo n’est pas le plus grand fan de Thomas Tuchel, un entraîneur qu’il n’a pas personnellement choisi. C’est pour cette raison que rien ne sera pardonné à l’ancien coach du Borussia Dortmund en cette fin de saison selon le spécialiste du PSG pour RMC, Loïc Tanzi. Sur les ondes de la radio, le journaliste a notamment indiqué qu’une défaite en quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame pourrait être fatale à Thomas Tuchel.

« On parle déjà de la saison 2020-2021 du Paris Saint-Germain, mais dans la tête des dirigeants parisiens, il y a quand même une saison à terminer avec cette finale de Coupe de la Ligue face à Lyon vendredi, puis cette Ligue de Champions à partir du 12 août. La saison terminera donc au plus tôt le 12 août au soir, et au plus tard le 23 au soir de la finale de la Ligue des Champions. Donc il faut déjà passer cette première étape parce que si jamais ça se passe mal, par exemple en Ligue des Champions, Tuchel pourrait ne pas rester au PSG la saison prochaine. Si jamais il y a une catastrophe contre l’Atalanta et que le PSG se fait éliminer 4-0, je prends un exemple comme ça, il se peut que Tuchel ne soit pas là pour reprendre la saison. Mais si ça se passe bien, il reprendra la saison et l’ambition du PSG sera toujours la même : gagner la Coupe de France, la Ligue 1 et au moins arriver en demi-finales de la Ligue des Champions » a fait savoir l’insider dans des propos rapportés par FootRadio.com. L’avenir de Thomas Tuchel est donc toujours très flou dans la capitale française…