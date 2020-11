PSG : Mbappé veut oublier, il donne rendez-vous contre Leipzig

Dans : PSG.

Kylian Mbappé, buteur du Paris Saint-Germain, après la défaite contre l’AS Monaco (2-3) : « À Monaco, on a vu un PSG avec deux visages… On a d’abord fait une superbe première période. Puis en deuxième, on s’est complètement relâché et au final, on le paie cash… On perd un match de championnat. Un excès de confiance ? Peut-être, je ne sais pas, c’est difficile de dire cela à chaud après le match. Mais on va se remettre en question. On va tout de suite se tourner vers le match de mardi contre Leipzig en Ligue des Champions. Ce sera un contexte différent, dans une autre compétition. Les matchs s’enchaînent, on veut vite oublier cette défaite… », a-t-il déclaré sur Téléfoot.