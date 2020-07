PSG : Le Real Madrid conseille Mbappé pour sa carrière

Dans : PSG.

Estimé à 240 ME par l’Observatoire du Football CIES, Kylian Mbappé est sans conteste le joueur le plus courtisé de la planète.

L’attaquant du Paris Saint-Germain est notamment la priorité absolue du Real Madrid. Au vu de la crise sanitaire et financière du Covid-19, il est d’ores et déjà acquis que Florentino Pérez ne passera pas à l’acte cet été pour recruter le champion du monde 2018. En revanche, il ne fait aucun doute que le Real Madrid tentera une offensive en 2021 afin de s’offrir l’attaquant tricolore, grande priorité de Zinedine Zidane en attaque. Mais la concrétisation d’un transfert de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole dépend en grande partie d’une prolongation de contrat ou non de l’ancien monégasque au PSG.

S’il venait à signer un nouveau bail au Paris Saint-Germain, qui le lierait au club de la capitale au-delà de 2022, alors il est clair que le Real Madrid pourrait faire une croix sur sa cible n°1. Raison pour laquelle, selon les informations obtenues par le journal Marca, les dirigeants du Real Madrid ont demandé à Kylian Mbappé de faire un effort, et de ne signer aucune prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Avec cette requête, les Merengue espèrent préserver leurs chances de recruter l’international français, auteur de 30 buts cette saison toutes compétitions confondues, en 2021. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé et son entourage résisteront à l’intense pressing du Qatar, prêt à offrir un véritable pont d’or à leur star afin de le convaincre de signer un nouveau contrat. Si les chiffres n’ont pas filtré de manière certaine, il se murmure en Espagne que le PSG pourrait faire de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé de son effectif, à la même hauteur que Neymar…