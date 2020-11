L1 : Malgré Mbappé, Monaco renverse le PSG !

Dans : Ligue 1.

11e journée de Ligue 1 :

Stade Louis-II.

Monaco - Paris Saint-Germain : 3 à 2.

Buts : Volland (52e, 65e) et Fabregas (84e sp) pour Monaco ; Mbappé (25e, 36e sp) pour le PSG.

Expulsion : Diallo (82e) pour le PSG.

Malgré un doublé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a été piteusement défait sur la pelouse de l’AS Monaco ce vendredi soir (3-2).

Avant d’aborder son grand rendez-vous face à Leipzig en Ligue des Champions mardi prochain, le PSG voulait faire le plein de confiance en championnat. En première période, Paris réussissait sa mission. Car avant la demi-heure de jeu, Mbappé ouvrait la marque après une jolie passe en profondeur de Di Maria (0-1 à la 25e). Quelques minutes plus tard, l'international français doublait la mise sur penalty (0-2 à la 36e), après un gros tacle de Fofana sur Rafinha. Avant la pause, Kean (39e) et Mbappé (44e) pensaient alourdir l’écart, mais Monsieur Turpin refusait les buts des attaquants parisiens pour une position de hors-jeu.

Des évènements pas sans conséquences, puisqu’au retour des vestiaires, Monaco revenait rapidement au score. Suite à une belle parade de Navas (51e), Volland relançait effectivement le suspense du gauche (1-2 à la 52e)... avant d’égaliser sur un caviar de Fabregas (2-2 à la 65e). En fin de match, l’attaquant allemand poussait ensuite Diallo à la faute (81e) et offrait un penalty à l’ASM. Après le carton rouge du défenseur français, Fabregas ne tremblait pas et donnait l’avantage à son équipe (3-2 à la 84e). Un but synonyme de remontada finale pour Monaco (3-2) !

Alors que l’équipe de Niko Kovac remonte à la deuxième place du championnat grâce à cette troisième victoire de suite, la formation de Thomas Tuchel, qui tombe pour la première fois en L1 depuis la mi-septembre, ne se rassure donc pas avant de retrouver la scène européenne, et ce malgré son statut de leader en championnat...