Transfert : Mbappé à Liverpool, Salah sacrifié au mercato ?

En fin de contrat avec le PSG dans un an et demi, Kylian Mbappé est régulièrement cité dans le viseur du Real Madrid, mais également de Liverpool.

Dans la capitale espagnole, Zinedine Zidane et Florentino Pérez ont manifesté à plusieurs reprises leur admiration pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. De toute évidence, les Merengue tenteront une offensive afin de recruter l’ancien Monégasque au mercato estival. Le Real Madrid pourrait toutefois être contraint de composer avec une concurrence XXL, celle de Liverpool. Et pour cause, alors que les Reds comptent déjà Mohamed Salah et Sadio Mané dans ce secteur de jeu, Sky Sport croit savoir que Liverpool n’a pas répondu aux avances de leur international égyptien, encore sous contrat pour deux ans et demi mais qui a manifesté à son club l’envie de rapidement prolonger.

Liverpool n’est visiblement pas pressé de prolonger un joueur qui pourrait bloquer la venue de Kylian Mbappé, lequel ne s’engagera sans doute pas à Liverpool si le trio magique composé de Salah, Firmino et Mané est toujours en place. Le média britannique ne lie pas le dossier Salah à celui de Kylian Mbappé, mais nul doute que le dossier de l’avant-centre du PSG est dans toutes les têtes à Liverpool. Par ailleurs, Sky croit savoir que la priorité absolue de Liverpool à ce jour n’est ni de prolonger Salah ni de recruter Mbappé mais de parvenir à trouver un accord afin de renouveler le bail de Wijnaldum, en fin de contrat à l’issue de la saison et qui semblait tout proche de rejoindre le FC Barcelone il y a quelques mois. Reste maintenant à voir comment Liverpool souhaitera organiser son secteur offensif lors du prochain mercato estival.