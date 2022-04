PSG : Mbappé va avoir la peau de Rothen

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En attendant de savoir où il jouera la saison prochaine, Kylian Mbappé peut empiler les records sous le maillot du PSG. Et le match contre Clermont peut lui permettre de se rapprocher d'un double chiffre mythique.

On le sait, Jérôme Rothen est proche du clan Mbappé, et l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a désormais son propre talk-show, fait parfois passer des messages lorsqu’il s’agit d’évoquer le futur de l’attaquant français. Mais les deux footballeurs ont cette saison un challenge commun, à savoir que Rothen a le record de passes décisives en une saison et que Mbappé peut lui subtiliser ce titre honorifique. Lors de la saison 2002-2003, le milieu de terrain international, qui évoluait alors à l’AS Monaco, avait fait 18 passes décisives, une marque que seul Angel Di Maria avait égalé en 2015-2016 avec le PSG. Mais cette saison, Kylian Mbappé a déjà fait 13 passes décisives alors qu’il reste encore 8 matchs en Ligue 1 d’ici la fin du championnat, et forcément Jérôme Rothen commence à avoir une petite goutte de sueur qui perle sur son front. Au point même d’avoir envoyé un petit SMS à Kylian Mbappé.

Mbappé fait trembler Rothen

Première manche victorieuse.

ICI C’EST PARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/LV771fltYZ — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 15, 2022

Dans Le Parisien, Jérôme Rothen avoue qu’en effet il tient à ce record de 18 passes décisives et craint de le voir partir tant Kylian Mbappé enchaîne les matchs de grande classe avec une efficacité maximum, pour preuve ses trois passes décisives et son doublé dimanche dernier contre Lorient au Parc des Princes. « J’ai envoyé un message à Kylian pour lui dire de lever le pied et de s’arrêter à 17 passes. Je sais qu’il aime battre tous les records, mais celui-là, j’aimerais bien le conserver », a confié avec malice l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco. Pour Kylian Mbappé, le challenge est d’autant plus tentant qu’il est en mesure de cumuler le trophée de meilleur buteur et meilleur passeur du championnat de Ligue 1, ce qu’aucun footballeur n’a jamais réussi dans l’histoire de cette compétition. Une performance hors du commun et à la hauteur de celui qui est considéré comme le meilleur football du monde en concurrence avec...Karim Benzema.

🚨 Karim Benzema : "Avec Mbappé, on marquerait le double de buts." pic.twitter.com/kw0J5FKGji — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) April 4, 2022

Et justement, lorsqu'il s'agit de la comparaison entre Kylian Mbappé et Karim Benzema, Jérôme Rothen voit une vraie similitude entre les deux attaquants de l'équipe de France, dont il se dit qu'ils pourraient se retrouver sous le maillot du Real Madrid. « Ce qui différencie les grands joueurs des bons joueurs, c’est cette capacité de garder leur calme et donc d’avoir la lucidité nécessaire de faire le geste juste, alors qu’il faut aller vite parce que le jeu l’exige. Là-dessus, Kylian a connu une progression fulgurante. Comme Karim Benzema, il sait tout faire et on voit qu’il prend du plaisir à réaliser un décalage, ou à donner une bonne passe à son partenaire. Il est heureux, et il a développé tout un panel de facultés qui font qu’il est le meilleur joueur du monde actuellement », explique l'animateur de Rothen s'enflamme au sujet d'un joueur que le PSG et Madrid s'arrachent à coups de dizaines de millions d'euros. Compte tenu des statistiques féroces de Kylian Mbappé, alors qu'il n'a que 25 ans, on peut comprendre cette bataille.