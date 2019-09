PSG : Mbappé utilisé pour détruire Sarabia, ça fait mal

Dans : PSG, Ligue 1.

Face aux Girondins de Bordeaux, le Paris Saint-Germain a été contraint d’attendre l’entrée en jeu de Kylian Mbappé pour faire la différence.

En effet, l’international français a rapidement été décisif, en délivrant une passe décisive pour Neymar. La preuve qu’il n’y a pas photo entre le champion du monde 2018 et certains autres attaquants de l’effectif parisien selon Dominique Sévérac. Dans les colonnes du Parisien, le journaliste a notamment utilisé Kylian Mbappé pour démolir un certain Pablo Sarabia, lequel ne donne pas totalement satisfaction depuis le début de la saison malgré une pré-saison intéressante.

« Mbappé a rappelé en deux minutes qu’il y a plus de morceaux de football en lui qu’en Sarabia, qu’il a remplacé, et qui a tenu soixante minutes porté par son néant et suspendu au-dessus du vide. Le but de Neymar, comme face à Strasbourg ou Lyon dans une moindre mesure, masque la pauvreté globale du jeu parisien avant l’entrée du kid de Bondy. C’est lent comme un train de pommes, ça tricote devant, il n’y a aucune intensité. L’idée, c’est de patienter afin que l’adversaire se mette à la faute ou que votre coach lance Mbappé » a lancé Dominique Sévérac, très élogieux envers Kylian Mbappé. Beaucoup moins envers Thomas Tuchel et le jeu produit par Paris…