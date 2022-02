PSG : Mbappé, un départ acté en catimini ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après le match contre Lille dimanche, Kylian Mbappé a confié qu’il n’avait pas encore pris de décision au sujet de son avenir.

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé ne sait pas encore s’il va prolonger dans la capitale française ou s’il va rejoindre le Real Madrid, un club dans lequel il voulait signer l’été dernier. C’est tout du moins ce que l’attaquant de 23 ans a expliqué au micro de Prime Video après la victoire 5-1 de son équipe sur la pelouse de Lille à quelques jours du match face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions. Mais tandis que Kylian Mbappé ménage le suspense au sujet de son avenir, Jérôme Rothen a lui de moins en moins de doutes sur le choix que fera l’attaquant du PSG à la fin de la saison. Selon le consultant de RMC, les chances du Paris Saint-Germain de prolonger l’international tricolore sont très faibles, pour ne pas dire inexistantes.

Rothen est certain que Mbappé va quitter le PSG

« Il faut le croire, oui quand il dit que sa décision n'est pas prise. Mais après on connait Kylian et son entourage. La com' est bien ficelée parce que c’est le lot de ce joueur-là. C’est un joueur à part et unique. Il fait partie des meilleurs au monde, voire c’est le meilleur actuellement. A partir de là, tu es obligé de tout contrôler surtout quand tu as décidé de ne pas prolonger au PSG et de te retrouver libre de t’engager où tu veux à partir du 1er janvier » a analysé Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme avant de poursuivre. « S’il avait voulu éteindre l’incendie, il aurait pris sa décision. Bien sûr qu’il a des choses dans sa tête, mais la seule chose et moi je reste sur cette ligne-là : pour moi prolonger au PSG c’est mort à tous les niveaux. Encore plus par rapport à ce qu'il se passe depuis le début de la saison. Pour moi, il ne prolongera pas au PSG » a acté Jérôme Rothen, convaincu que le départ de Kylian Mbappé est déjà ficelé en interne. Une bonne nouvelle si cela se confirme pour les supporters du Real Madrid, qui rêvent plus que jamais du champion du monde 2018.