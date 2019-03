PSG : Mbappé surclasse Cristiano Ronaldo mais pas Neymar, c'est prouvé

Dans : PSG, Equipe de France, Foot Mondial.

Titulaire avec l’Equipe de France contre l’Islande lundi soir à Saint-Denis (4-0), Kylian Mbappé a marqué son 12e but, le soir de sa 30e sélection. Un total évidemment positif pour le natif de Bondy, qui fait mieux que Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo au même nombre de sélections. Effectivement, l’attaquant du FC Barcelone avait inscrit 9 buts seulement avec l’Argentine après 30 caps tandis que CR7 pointait à 11 réalisations.

En revanche, Kylian Mbappé a encore de la marge avant de dépasser le maître Neymar, tout simplement transcendant sous le maillot brésilien. Et pour preuve, le n°10 du Paris Saint-Germain avait déjà marqué 17 buts lors de ses trente premières sélections avec la Seleçao. Kylian Mbappé peut se consoler en se disant que son partenaire du PSG avait néanmoins un an de plus que lui lorsqu’il a atteint cette barre (21 ans et 1 mois contre 20 ans et 3 mois pour Mbappé). Espérons pour les Bleus et pour l’ancien attaquant de l’AS Monaco qu’il parvienne à accélérer la cadence pour rattraper Neymar à ce petit jeu. D’autant que les deux hommes se focalisent énormément sur leurs statistiques individuelles…