PSG ‍: Luis Campos a flashé sur cette nouvelle star de Ligue 1

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est toujours à la recherche d'un nouveau joueur créatif et spectaculaire. Le club de la capitale pourrait bien finir par trouver son bonheur du côté du LOSC.

A Paris, le dernier marché des transferts estival n'a pas été aussi mouvementé que prévu. Le club de la capitale a préféré miser sur la continuité. Seuls Joao Neves, Willian Pacho, Désiré Doué et Matvey Safonov ont débarqué. Mais Luis Enrique n'exclut pas de faire quelques retouches dès l'hiver prochain comme il l'a récemment confié. L'Espagnol est toujours à la recherche, comme Luis Campos, d'un nouveau joueur créatif et spectaculaire en attaque. Le PSG pourrait bien finir par trouver son bonheur en Ligue 1, du côte du LOSC.

Zhegrova au PSG, la nouvelle idée de Campos

Selon les informations de Live Foot, le profil d'Edon Zhegrova plait en effet beaucoup aux champions de France. Le Kosovar évolue à un niveau très impressionnant avec les Dogues et voit son contrat se terminer à Lille en juin 2026. Cet été, le joueur lillois n'était pas contre un départ mais a été convaincu de rester, surtout avec la Ligue des champions à jouer. Mais tout pourrait être différent dans les prochaines semaines. Une arrivée au PSG pourrait définitivement lancer sa carrière au plus haut niveau, qui plus est sous les ordres d'un entraineur comme Luis Enrique. Cependant, des négociations ne s'annoncent pas faciles avec Olivier Létang, qui ne désire pas vendre au PSG, club avec lequel il est en conflit ouvert depuis son départ de la capitale. Toujours est-il qu'une très belle offre pourrait faire le bonheur de toutes les parties concernés. Outre les champions de France, la Premier League est aussi intéressée par le profil d'Edon Zhegrova, auteur de 4 buts en 6 matchs disputés cette saison, dont un magnifique face au PSG en Ligue 1.