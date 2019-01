PSG : Mbappé se la raconte, le bashing commence déjà

Dans : PSG, Ligue 1.

Deux matchs moins tranchants, et Kylian Mbappé se fait déjà rappeler à l’ordre dans les médias.

Après Daniel Riolo, qui a demandé à Thomas Tuchel de le recadrer, c’est Mickaël Madar qui trouve que l’attaquant du Paris Saint-Germain se laisse un peu aller en ce début d’année 2019. Il n’y a pas encore péril en la demeure, mais le champion du monde n’a plus la même volonté de faire mal et ne fait plus les mêmes efforts qu’en première partie de saison. Un constat sans pitié mais loin d’être définitif de la part du consultant de Canal+.

« Il est moins saignant, mais je le trouve quand même en jambes. Sur quelques accélérations, mercredi, il a laissé des gars à trois mètres. Il y a toutefois une désinvolture nouvelle, en ce moment. C'est sans doute inconscient, et peut-être normal quand on a vécu ce qu'il a vécu, mais c'est comme s'il pensait qu'il n'avait pas besoin de forcer pour être au niveau. Avant, tout ce qu'il faisait, c'était pour aller de l'avant. Maintenant, il tombe dans la facilité. Ce qu'il fait en ce moment, ce n'est pas du Mbappé. Comme c'est un garçon intelligent, je suis sûr qu'il va corriger le tir », a livré l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain dans les colonnes de L’Equipe. De quoi titiller un Kylian Mbappé qui aura certainement à cœur de réagir le week-end prochain face à Amiens.