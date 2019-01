PSG : Mbappé est mauvais et Tuchel doit lui dire balance Riolo

Dans : PSG, Ligue 1.

Décevant en ce début d’année 2019, Kylian Mbappé voit le couperet de Daniel Riolo tomber après seulement deux matchs en demi-teinte.

Mais l’exigence est extrême pour un joueur de ce niveau, et le polémiste de RMC ne mâche pas ses mots quand il est question des attentes autour du champion du monde. Dans un monologue engagé, il a bien fait comprendre que le niveau affiché par l’attaquant parisien ne pouvait pas être jugé satisfaisant étant donné son talent, et c’est à Thomas Tuchel de lui faire comprendre que cela ne doit pas perdurer.

« Il faut dire la vérité, il n’est pas bon. Il n’est pas juste dans son jeu, soit trop personnel, soit trop systématique. Il n’est pas bon dans sa position de 9, qui sera peut-être la sienne par la suite dans sa carrière. Il a forcément une marge de progression, c’est un joueur intelligent donc il n’y a pas de raison qu’il s’en tienne à ce qu’il en est aujourd’hui. Je pense qu’il peut ajouter d’autres choses dans son jeu. Mon avis, c’est qu’il ne doit pas échapper à la critique et à l’autocritique. J’espère que les gens au club seront assez lucides pour ne pas dire « le golden boy, on le laisse faire ce qu’il veut en permanence ». Tuchel doit lui dire que contre Guingamp, il a glandé complet, il n’a rien foutu au niveau replacement défensif. Depuis Belgrade, les prestations ne sont pas bonnes. Il ne faut pas qu’il prenne le boulard. Il y a une grosse attente autour de lui. Il faut être exigeant avec lui, car c’est un joueur talentueux. Evidemment qu’on sera plus exigeant avec lui qu’avec Choupo-Moting. Dire qu’il est mauvais, Mbappé, faudrait que ce soit rare. J’espère ne pas avoir à le dire beaucoup, mais sur ces dernières semaines, il l’est », a prévenu un Daniel Riolo qui ne veut surtout pas que le champion du monde français s’endorme sur ses lauriers en ce début d’année. Sous peine d’avoir une grosse désillusion au moment où le niveau va augmenter en Ligue des Champions.