PSG : Mbappé répond à ceux qui crachent encore sur les 180ME

Transféré l'été dernier de l'AS Monaco au Paris Saint-Germain pour 180ME, Kylian Mbappé s'est régulièrement vu jeter au visage le prix de son transfert, comme si l'attaquant international tricolore devait avoir un poids sur les épaules à cause de son prix. Mais dans les colonnes de Paris-Match, Kylian Mbappé répond une bonne fois pour toutes à ceux qui estiment toujours qu'il est scandaleux de payer autant pour un jeune joueur. Et Mbappé d'ajouter qu'il ne regrettait pas du tout d'avoir choisi le PSG

« Je me suis dit que le prix ne devait pas m’affecter. D’abord, l’argent n’a pas atterri dans ma poche. C’était un business entre deux clubs. Ensuite, je me suis dit que si l’on m’achetait aussi cher, c’était par rapport à certaines de mes qualités. Donc, il fallait surtout que je reste moi-même. Si je suis perturbé ? Non, j’ai voulu être en haut de l’affiche. Un vestiaire de stars, un club ultra-médiatisé. Il faut assumer, mais j’ai choisi cette vie », a fait remarquer Kylian Mbappé, visiblement très à l’aise sur ce thème et toujours aussi solide dans ses prises de position.