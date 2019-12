PSG : Mbappé refuse des contrats à plusieurs millions d'euros

Dans : PSG.

Désormais star du football mondial, Kylian Mbappé ne veut pas faire n'importe quoi de sa notoriété. Le champion du monde du PSG se permet donc de dire non à des offres énormes.

En l’espace de quelques saisons, Kylian Mbappé est devenu une figure du football mondial, l’attaquant français du PSG réussissant à aligner un talent énorme sur les terrains de football et une habilité aussi incroyable dans sa communication. Et si l’ancien monégasque suscite l’intérêt des plus grands clubs de la planète, et que Paris lui propose de prolonger avec un salaire dépassant les 30ME par ans, les plus grandes marques veulent travailler avec Kylian Mbappé. Mais là encore, la star du foot français ne veut pas se précipiter malgré les offres colossales qui lui parviennent.

4 contrats millionnaires pour Mbappé

Ce samedi, L’Equipe affirme ainsi que le jeune joueur parisien refuse de saturer le public, même s’il pourrait empocher une montagne d’or en acceptant toutes les propositions qui lui sont faites. « Mbappé essaie d’être sélectif, de faire des choix cohérents comme dans ses engagements. Submergé par les propositions à sept chiffres des plus grosses marques mondiales, il a opté pour la rareté avec seulement quatre partenaires », explique le quotidien sportif au sujet de Kylian MBappé. Un choix qui s'avère payant car forcément cette attitude fait monter les enchères pour avoir le droit de travailler avec la star du Paris Saint-Germain. Décidément, Mbappé est un cador dans tout ce qu'il fait.