PSG ‍: Mbappé refourgué à Man United, l’idée du Qatar

Alors que son contrat expire en juin 2024, Kylian Mbappé refuse d’activer l’option pour prolonger d’une année. Le Paris Saint-Germain étant catégoriquement opposé à son départ libre l’an prochain, un transfert pourrait être privilégié cet été. Surtout si le Qatar parvient à racheter Manchester United.

Passé en conférence de presse jeudi, pendant le rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a pas cherché à calmer le jeu. L’attaquant du Paris Saint-Germain a confirmé sa position et s’est dit surpris par la colère de ses dirigeants. Pour rappel, le Français a envoyé un courrier à ses supérieurs pour confirmer son refus d’activer l’année optionnelle. Le capitaine des Bleus pourrait donc partir libre en 2024. Un scénario inenvisageable pour la direction francilienne qui pense à le transférer cet été.

Sans surprise, ce rebondissement a alerté la presse espagnole qui voit déjà le Real Madrid sauter sur l’occasion. Sauf que les Merengue seront peut-être confrontés à un concurrent inattendu. De l’autre côté de la Manche, le Daily Mail affirme que l’actuelle direction de Manchester United, pourtant à la recherche d’un attaquant de très haut niveau, n’a pas les moyens de conclure le transfert de Kylian Mbappé. Mais la vente du pensionnaire de Premier League pourrait tout changer. Surtout si le cheikh Jassim Ben Hamad Al-Thani remporte l’appel d’offres.

Un sale coup au Real Madrid ?

Avec le Qatar aux commandes, on peut imaginer que le club mancunien profitera d’un budget mercato revu à la hausse. A noter que la presse espagnole n’exclut pas non plus cette hypothèse. De son côté, le quotidien El Pais croit savoir que des intermédiaires du Qatar, dès le mois de janvier dernier, avaient annoncé à Kylian Mbappé qu’il pourrait être transféré à Manchester United en cas de rachat par l’investisseur qatari. Apparemment, le gamin de Bondy n’aurait pas fermé la porte, sans doute pour le plus grand plaisir du Paris Saint-Germain qui ne se gênera pas pour contrecarrer les plans du Real Madrid.