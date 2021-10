Neymar se soigne avec Ronaldinho dans la nuit parisienne

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présent mardi au Parc des Princes, Ronaldinho était après le match avec Neymar dans un restaurant de la capitale. Pas certain que le PSG apprécie.

Revenu en pleine forme du Brésil, après avoir livré deux bons matchs avec la Seleçao, Neymar n’a pas été en mesure de participer à la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et Leipzig, mardi soir au Parc des Princes. En effet, lundi, après une première partie d’entraînement sans problème, l’attaquant brésilien a ressenti un souci aux adducteurs et le staff médical, en accord avec Mauricio Pochettino, a décidé de ne pas prendre des risques avec Neymar, un grand classique concernant ce dernier avec qui Paris prend des pincettes depuis qu’il a signé en 2017. Présent dans les tribunes du stade de la porte de Saint-Cloud, l’ancien Barcelonais a suivi avec son père à ses côtés à la difficile victoire de Lionel Messi et ses coéquipiers face à Leipzig. Mais, Neymar avait également déjà rencontré Ronaldinho, présent à cette occasion à Paris pour le plus grand bonheur des fans du PSG.

Mais entre les deux joueurs brésiliens, on ne pouvait pas se contenter d'une simple soirée dans un stade de football, et les deux compères se sont évidemment retrouvés après le match dans un restaurant de Paris. De quoi forcément interroger au moment où Neymar a probablement plus besoin de se reposer que de traîner le soir, d'autant que sans être désagréable avec Ronaldinho, ce dernier n'est pas vraiment connu pour avoir une hygiène de vie totalement impeccable. Sauf que contrairement à Neymar, Ronnie n'est plus footballeur professionnel et qu'il fait ce qu'il veut de sa vie désormais. Visiblement les millions de personnes qui ont liké le message de Neymar sur cette soirée brésilienne ne se posent pas cette question. Leonardo pourrait quand même avoir son mot à dire dans cette histoire, même si Neymar semble au-dessus des lois au PSG.