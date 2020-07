PSG : Mbappé prêt à refuser 40 ME par an à Paris ?

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé fait énormément parler dans la presse espagnole ces derniers jours.

Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain figure plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Selon toute vraisemblance, Florentino Pérez ne passera pas à l’offensive cet été pour s’attacher les services de l’international français. En revanche, 2021 sera l’année de tous les dangers pour le PSG dans ce dossier. D’autant plus que pour l’heure, Kylian Mbappé n’a pas prolongé. Et selon les informations obtenues par Marca, la tendance n’est pas à la signature d’un nouveau bail dans la capitale française pour l’ancien prodige de l’AS Monaco.

En effet, le média rapporte que Kylian Mbappé a toujours le Real Madrid dans un coin de sa tête, ce qui ne l’incite pas réellement à signer un nouveau contrat long terme en faveur du Paris Saint-Germain. A en croire la publication espagnole, le PSG est pourtant prêt à offrir un salaire annuel estimé à 40 ME à Kylian Mbappé. Des émoluments colossaux que l’attaquant tricolore pourrait tout simplement refuser afin de s’engager au Real Madrid dans un an en cas de transfert ou dans deux ans, libre de tout contrat. Un scénario improbable mais tout de même imaginé par la presse madrilène ces derniers jours, une prime à la signature avoisinant les 100 ME ayant même été évoquée. Reste maintenant à voir comment le brûlant dossier Kylian Mbappé évoluera dans les prochains mois. Avec l’objectif plus que jamais présent de le convaincre à prolonger pour Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar, lequel s’implique personnellement dans ce deal afin d’éviter une catastrophe industrielle au Paris SG.