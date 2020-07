PSG : La valeur de Mbappé explose, le Qatar se prépare

Dans : PSG.

Quatrième meilleur buteur européen cette saison, alors que le PSG a tout stoppé en mars, Kylian Mbappé voit sa valeur grimper sans cesse.

Lundi, l’Observatoire du Football a indiqué que la valeur de Kylian Mbappé pourrait passer à 281ME si la star française prolongeait au Paris Saint-Germain. A deux ans de la fin de son engagement avec le club de la capitale, le jeune champion du monde a donc encore du temps avant de décider s’il prolongera sa carrière au PSG ou s’il mettra le clignotant vers le Real Madrid, seul club qui semble capable de réunir à la fois l’investissement financier nécessaire pour s’offrir Kylian Mbappé et le challenge sportif à la hauteur des ambitions de l’ancien monégasque. En attendant, chaque mois qui passe, même sans compétition, semble faire grimper le prix de l’attaquant parisien. Et dans Le Parisien, on estime que tous les records seront battus si Kylian Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain tant ce dernier semble n’avoir aucune limite sur le plan technique.

Alors, du côté du Qatar on peut préparer le chéquier si on veut aboutir à un accord pour prolonger la star française. « Pour de nombreux observateurs, l’attaquant de 21 ans poursuit sa progression dans de multiples domaines : déplacements, adresse face au but mais aussi caractère. Mbappé, dont la cote ne cesse de grimper, sait désormais se montrer complémentaire de Neymar, mais également d’autres joueurs comme Icardi ou Di Maria », explique le quotidien francilien. Doha ayant fait de Kylian Mbappé la priorité numéro 1 pour Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, cette progression permanente de l’attaquant de 21 ans est sportivement une bonne chose, mais elle implique un investissement financier toujours plus important. Au PSG de trouver l’offre qui fera mouche.