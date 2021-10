PSG : Messi encensé, une injustice pour Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Buteur face à Manchester City (2-0) en Ligue des Champions, Lionel Messi a ajouté la manière pour ouvrir son compteur avec le Paris Saint-Germain. Son bijou au Parc des Princes lui a valu de nombreux compliments depuis mardi. Mais pour Djibril Cissé, les louanges auraient dû revenir à Kylian Mbappé, passeur décisif sur cette action.

« Messi beaucoup », « magicien », « frappe de génie »… Mercredi matin, les journaux sportifs français et étrangers n’en avaient que pour Lionel Messi. L’attaquant du Paris Saint-Germain a monopolisé les Unes de nombreux quotidiens impressionnés par son exploit de la veille. L’Argentin a pourtant reproduit ce qu’il réalise depuis le début de sa carrière ou presque, c’est-à-dire repiquer dans l’axe à toute vitesse pour ajuster le gardien avec la précision de son pied gauche. Mais cette fois, le contexte était particulier. La Pulga a inscrit son premier but avec le Paris Saint-Germain, qui plus est dans un grand rendez-vous de Ligue des Champions face à Manchester City (2-0).

Djibril Cissé préfère saluer Mbappé

Le tout après un joli une-deux avec Kylian Mbappé qui, selon Djibril Cissé, s’est fait voler la vedette de manière injuste. « Est-ce que je me suis levé de mon siège sur le but de Messi ? Pas forcément, a minimisé l’ancien avant-centre sur la chaîne L’Equipe. C’est du Messi dans le texte mais la remise de Mbappé… C’est incroyable ! A 30 centimètres près, ça ne se passe pas ça ! Si la remise est trop longue, il ne peut pas frapper, pareil si elle est trop courte. Il est de trois quart, il ne voit pas ce qu’il se passe et il est en pleine course, il lui met à la perfection ! C’est fou ! Il faut saluer ça, parce que la frappe est belle, c’est du Messi mais la remise de Mbappé… C’est quand même quelque chose ! » En célébrant son but, l'ancien Barcelonais a d'ailleurs tenu à remercier le Français.