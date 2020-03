PSG : Mbappé, Pogba ou Mané ? Leboeuf aide le Real dans son choix

Dans : PSG.

Un gros mercato se prépare au Real Madrid cet été. De grands noms sont cités, mais les Madrilènes devront trancher.

Sans parler des résultats de la fin de la saison, si la reprise a bien lieu, il faut s’attendre à un mercato agité du côté du Real Madrid. L’effectif de Zinédine Zidane, qui devrait finalement rester la saison prochaine, a besoin de sang neuf et surtout de qualité. C’est pourquoi la Maison Blanche envisage les signatures de joueurs de classe mondiale dans l’entrejeu, notamment avec la piste Paul Pogba déjà étudiée l’été dernier. Quant au secteur offensif, les noms de Sadio Mané et de Kylian Mbappé alimentent les rumeurs et font rêver les supporters madrilènes. Seulement voilà, le Real n’aura pas les moyens d’acheter tout le monde.

Alors s’il fallait choisir entre les trois, qui les Merengue devraient-ils s’offrir ? Interrogé sur le plateau d’ESPN, Frank Leboeuf n’a pas hésité très longtemps avant d’opter pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. « Mané, Pogba ou Mbappé ? C'est difficile à dire. Je choisirais Mbappé, a tranché le consultant français. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de spécial. J'aime bien les deux autres mais on parle du top du top avec Mbappé. S'il garde les pieds sur terre, je pense qu'il sera aussi bon que Cristiano Ronaldo ou Messi, ou peut-être Zidane avec d'autres qualités, mais au même niveau. » A priori, la direction du Real est du même avis.