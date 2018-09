PSG : Mbappé paie « sa stupidité », Courbis tape fort

Dans : PSG, Ligue 1.

On l'a appris ce mercredi soir, Kylian Mbappé sera suspendu pour les trois prochains matches du PSG (ASSE, Rennes et Reims) suite à son expulsion en fin de rencontre à Nîmes. Evoquant sur RMC cette sanction, jugée par certains trop sévère et par d'autres trop clémente, Rolland Courbis estime que sur ce coup-là le jeune attaquant du Paris Saint-Germain s'est totalement raté sur la pelouse des Costières, mais également dans les couloirs du stade nîmois.

« Si c’était uniquement le geste, je pense que Kylian Mbappé n’aurait pas pris trois matches ferme. Moi je pensais qu’il allait prendre trois matches dont un avec sursis. Mais je pense qu’il paie aussi sa stupidité ce qui n'est pas courant chez lui ! On loue sans arrêt son intelligence, sa communication qui est toujours amusante. Et là, il dit tout et son contraire. Il dit que si c’était à refaire il le referait, cette sévérité contre lui c’est aussi à cause de l’après-match. Il aurait mieux fait de rentrer dans le car plutôt que de venir parler comme cela. C’est le tout qui fait cette sanction », a confié Rolland Courbis, qui s'y connaît en la matière.