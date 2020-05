PSG : Mbappé oblige les autres à lui donner le ballon, quel talent

Dans : PSG.

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé s’est imposé comme une référence mondiale à son poste grâce à ses performances au PSG et en Equipe de France.

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde, l’ancien Monégasque excelle notamment dans les actions individuelles grâce à sa qualité de dribble et à sa vitesse. Dans son édition du jour, France Football s’est justement intéressé à ces artistes capables de dribbler toute une défense, comme c’est le cas de Kylian Mbappé. Ancien adversaire du Parisien lorsqu’il évoluait du côté de l’OGC Nice, Allan Saint-Maximin a couvert le buteur du PSG d’éloges. Selon l’attaquant de Newcastle, le natif de Paris est si fort qu’il oblige ses partenaires à lui donner le ballon en permanence. Explications…

« Je dirais qu’un dribbleur doit gagner sa liberté. Parce que si tu es trop souvent en échec, tu compromets tout le monde. C’est ce que j’aime par exemple chez Kylian (Mbappé) : son jeu ne te laisse pas le choix. Il est tellement fort, tellement efficace, que tu es obligé de lui donner le ballon. C’est à ça qu’il faut parvenir, à ce que ce soit tellement évident que naturellement on te donne la balle. Que ta liberté s’impose aux autres » a expliqué Allan Saint-Maximin, dont le style est également très dribbleur mais qui n’est pas encore parvenu à allier sa virtuosité technique avec l’efficacité pourtant indispensable aux attaquants. Un bon compromis que Kylian Mbappé a rapidement trouvé, dès ses débuts à l’AS Monaco et qui fait sa force. Pour le plus grand plaisir de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain…