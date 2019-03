PSG : Mbappé-Neymar, Zidane éteint l’incendie provoqué par son boss

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Lors de la présentation de Zinédine Zidane lundi, Florentino Pérez était d’humeur à plaisanter avec les journalistes.

Du coup, lorsqu’un confrère lui a demandé de choisir entre Kylian Mbappé et Neymar, le président du Real Madrid a opté pour « les deux ». Ajoutant même que son nouvel entraîneur français pourrait peut-être convaincre son jeune compatriote. Bien sûr, il s’agissait d’une petite blague, mais cela n’a pas du tout amusé le Paris Saint-Germain. C’est pourquoi Zidane s’est empressé de tempérer ce vendredi en conférence de presse.

« Convaincre Mbappé ? Non, non. Et vous savez de toute façon que je ne vais pas parler d'un joueur qui ne m'appartient pas, a réagi le coach du Real. La saison est toujours en cours et je ne vais pas en parler. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sont deux joueurs qui ont beaucoup de qualités. Mais ce qui m'intéresse, c'est le match de demain (contre le Celta Vigo), rien de plus. »

Mbappé, Zidane serait ravi

« Si j'aimerais entraîner Mbappé ? Comme pour tous les bons joueurs, j'en serais enchanté. Mais je ne vais rien demander au président, ce n'est pas le moment de parler de ça. (...) Je ne suis pas là pour mettre des croix ou des ronds. Je suis là pour bien terminer la saison avec mes joueurs », a calmé Zidane, qui doit composer avec un tas de rumeurs depuis son retour à la Maison Blanche.