PSG : Mbappé, Neymar, pourquoi ils ne prolongeront pas

Les superstars du football actuel ne sont pas concernées par le marché des transferts cet été, Messi, Mbappé et Neymar sont invendables, pour le moment.

Le marché des transferts bat son plein actuellement, et même s’il reste encore quelques semaines, et que Chelsea a fait des folies de son côté, il n’a pas la même amplitude que les années précédentes. La crise financière est passée par là, et a clairement rendu certains achats impossibles. Neymar, qui avait demandé à quitter le PSG à l’été 2019, s’était déjà rendu compte que les clubs commençaient à avoir du mal à mettre des sommes énormes pour obtenir gain de cause. Lionel Messi, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, a aussi demandé à partir du FC Barcelone, mais n’a pas trouvé preneur. Deux cas qui rappellent que les excès dans le monde des transferts ont aussi une fin, ce que les footballeurs ont pu comprendre. C’est ce que souligne Josep Artells, éditorialiste pour le Mundo Deportivo.

« Le Barça a perdu 200 ME la saison dernière. Les revenus issus des télévisions, de la billetterie, du merchandising, vont baisser. Les affaires Neymar et Messi en sont des exemples. Le Brésilien, qui a tenté à plusieurs reprises de quitter le PSG, a annoncé publiquement dans le magazine du club après la finale de la Ligue des champions qu'il resterait. Aucun club n'a postulé et Ney a compris la réalité avec le Covid-19 : il a résolu le problème avec une poignée de main avec Al-Khelaïfi. Messi a constaté que, bien qu'il soit le meilleur joueur de l'histoire, City envisageait de ne le signer que s’il était gratuit. Son palmarès, ses 33 ans et la détermination du Barça à ne pas mettre de prix sur sa star, ont ainsi écarté les prétendants », a expliqué le journaliste du journal catalan, persuadé que c’est aussi la raison pour laquelle les grands joueurs comme Messi, Neymar ou Mbappé ne signeront plus de prolongation de contrat. La meilleure manière de quitter leur club est de le faire libre, ou d’être transféré alors qu’ils sont sur le point de l’être.