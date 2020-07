PSG : Mbappé, Neymar... Paris a une forme d'enfer !

Dans : PSG.

Les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas glandé pendant le confinement et du côté du staff parisien on est enthousiaste devant la forme des footballeurs du PSG.

D'accord, Le Havre n'est pas Bergame, mais il y avait du plaisir à voir le retour sur un terrain de football des joueurs du Paris Saint-Germain tant le groupe semblait heureux de renouer avec l'action. Et c'est une évidence, Thomas Tuchel a retrouvé un collectif en forme et qui n'a pas abusé des bonnes choses pendant les trois mois de confinement. Bien évidemment, l'histoire récente du PSG a démontré qu'il ne fallait pas s'emballer trop vite avec cette équipe, mais il y a clairement une bonne ambiance et une force collective dans ce Paris SG 2019-2020. Et selon RMC, du côté des membres du staff parisien on est très satisfait de la manière dont les choses se profilent à deux semaines de la finale de la Coupe de France, mais surtout à un mois du match contre l'Atalanta en quart de finale de la Ligue des champions.

Se confiant au média, un proche de Thomas Tuchel avoue que les tests, au retour des joueurs, ont confirmé que tout le monde avait pris les choses au sérieux. « Tous les joueurs sont rentrés de vacances avec des résultats très positifs aux tests physiques. Les entraînements sont très intenses et dans les échanges entre joueurs, on sent beaucoup de conviction. Ils savent qu’ils sont à 270 minutes d’une victoire dans la plus belle compétition. Ils savent aussi qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur face à Bergame », a confié ce membre du Paris Saint-Germain. Il faut désormais que les choses se goupillent bien pour le club de la capitale, mais avec un Neymar et un Kylian Mbappé déjà à 100%, les choses sont tout de suite plus simples.