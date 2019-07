PSG : Mbappé ne quittera pas Paris en 2020, merci Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain pour encore trois ans, Kylian Mbappé n’est pas au cœur des rumeurs en ce mercato estival. Il faut dire que Neymar concentre toute l’attention, le Brésilien ayant la volonté de quitter la capitale française pour rejoindre Barcelone. Mais selon Bertrand Latour, la situation de Neymar pourrait bien arranger les affaires du Paris Saint-Germain dans le dossier Kylian Mbappé. Car pour le journaliste de RTL, Neymar ne fera ses valises que l’été prochain. Et de toute évidence, Nasser Al-Khelaïfi ne pourra pas vendre ses deux meilleurs joueurs le même été.

« Il me semble bien prématuré d’évoquer le départ dans un an de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Ce que l’on peut imaginer et ce que je ressens c’est que Neymar va rester une saison de plus, moi je pars de ce postulat. Et je n’imagine pas dans un an le PSG perdre Neymar et Kylian Mbappé. Mbappé est un jeune joueur, peut-être qu’il ne veut pas prolonger dès maintenant parce qu’il espère avoir beaucoup plus en matière de salaire. Et c’est un moyen de l’avoir en disant d’abord non avant d’accepter quand les sommes seront plus hautes, même s’il gagne déjà énormément d’argent. Kylian Mbappé n’a que 20 ans, je ne vois pas pourquoi il partirait du Paris Saint-Germain et je ne vois pas pourquoi le PSG, qui est fort sur le sujet des ventes » a confié le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, pour qui Kylian Mbappé ne quittera donc pas le PSG d’ici deux ans minimum. Une bonne nouvelle… si ça se confirme.