PSG : Mbappé n'ira pas à Liverpool la saison prochaine

Dans : PSG.

Annoncé dans le viseur de Liverpool depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé ne partira finalement pas en Angleterre lors du prochain mercato estival. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain… ou le Real Madrid.

En fin de contrat en juin 2022, le champion du monde n’a toujours pas prolongé. Encore et toujours dans le doute par rapport à son avenir au sein du club de la capitale, l'international français ne sait pas quel sera son maillot la saison prochaine. Si Leonardo arrive à le convaincre de rester, Kylian Mbappé prolongera son bail, pour continuer à jouer avec son ami Neymar. Par contre, s’il décide de ne pas prolonger, le joueur de 22 ans devra faire ses valises dès l’été prochain, histoire que le PSG touche un joli chèque sur son transfert. Dans ce cas-là, le Real Madrid sera présent au rendez-vous, vu que Zinedine Zidane et Florentino Pérez font le maximum pour recruter Kylian Mbappé en 2021.

Le PSG ou le Real Madrid, ce sera le choix de Mbappé

Et pour le reste, c’est le vide complet dans le dossier Mbappé, surtout en cette période de crise, où les grands clubs européens enregistrent d'impressionnantes dettes… Par exemple, Liverpool n’est plus dans la course pour la star tricolore. En effet, d’après Donbalon, « il est clair que Mbappé n'atterrira pas à Anfield l’été prochain, quoi qu'il arrive ». Refroidi par la saison actuelle des Reds, qui sont actuellement septièmes de Premier League à trois points du Top 5, Kylian Mbappé a clairement mis la formation anglaise de côté. Une mauvaise nouvelle de plus pour Jürgen Klopp… Mais une belle éclaircie pour le PSG, qui n’a donc plus que le Real Madrid à surveiller afin de garder Kylian Mbappé, son objectif ultime cette année même si la prolongation de Neymar, annoncée comme imminente depuis des semaines, n'est toujours pas officielle.