PSG : Liverpool vend du rêve à Mbappé, et ça marche !

Dans : PSG.

En pleine réflexion au sujet de son avenir, Kylian Mbappé ne sait pas encore s’il va prolonger son contrat en faveur du PSG.

L’attaquant de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain a trois possibilités : prolonger dans la capitale française, signer au Real Madrid ou faire le choix de tenter l’aventure en Premier League du côté de Liverpool. Ces dernières semaines, la probabilité d’un départ chez les Reds était faible. Mais à en croire les informations de Geoffroy Garétier, le champion d’Angleterre en titre a totalement relancé ce dossier, au point d’en faire une priorité au mercato estival. Pour le journaliste de Canal +, Kylian Mbappé est tout simplement la piste favorite de Jürgen Klopp. La preuve, Liverpool est prêt à faire du Parisien la star n°1 de son effectif. Flatté par cet intérêt, Kylian Mbappé est sous le charme, d’autant plus que son ancien coéquipier Fabinho lui a vendu à plusieurs reprises les nombreux intérêts de s’engager en faveur de Liverpool.

« Liverpool rêve de Mbappé, ce n’est pas nouveau mais il y a des éléments qui confirment cet intérêt et qui vont dans ce sens. D’abord, Jürgen Klopp fait un vrai pressing auprès de l’entourage de Kylian Mbappé pour le faire venir à Liverpool. Globalement, le joueur a trois options : prolonger au PSG et il y réfléchit, signer au Real Madrid qui est son rêve d’enfance et donc Liverpool qui devient de plus en plus une option consistante. Fabinho, qui a connu Mbappé à Monaco, lui dit que Liverpool est formidable et qu’il a franchi un palier avec Klopp. En plus, les Reds lui vendent le projet « tête de gondole », en clair il sera la star de l’effectif et l’équipe sera reconstruite autour de lui, quitte à se séparer de Mohamed Salah. C’est très bien de rêver de Mbappé mais il faut que Mbappé rêve de Liverpool. Il se trouve que la notion « tête de gondole » séduit le joueur et son entourage. Cela ne veut pas dire que ça va se faire, mais aujourd’hui, ça s’est refroidi avec le Real qui n’est pas sur de pouvoir faire ce transfert économiquement. De son côté, Paris a d’autres choix (Messi, Agüero) donc Mbappé ne serait qu’une star parmi d’autres » a soufflé le consultant du Late Football Club, pour qui la piste de Liverpool s’est nettement réchauffée pour Kylian Mbappé.