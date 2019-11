PSG : Mbappé moins fort qu'avant, Rolland Courbis lance le débat

Dans : PSG.

Troisième blessure de la saison pour Kylian Mbappé, qui n’arrive pas véritablement à enchainer les matchs.

Touché à la cuisse, l’attaquant français avait été victime d’une rechute après deux courtes apparitions. A son retour, tout semblait réglé, mais ce sont désormais les adducteurs qui le font souffrir, provoquant un match en demi-teinte contre Bruges et une mise au repos face à Brest ce samedi. Un enchaînement qui n’est pas encore trop dramatique pour un jeune joueur très sollicité ces derniers mois, mais quand même, Rolland Courbis persiste et signe sur les signes que cela provoque, et surtout les conséquences que cela peut engendrer. Et l’ancien coach de livrer que l’attaquant du PSG pourrait être amené à changer sa façon de jouer, pas forcément pour être plus fort au final.



« Mbappé a eu pour la première fois, dans ce profil de sprinteur, au dessus de la moyenne, une blessure. Le Mbappé qui a fait ce sprint contre l’Argentine, je ne sais pas si nous allons le revoir. Quand Platini dit qu’il doit améliorer certaines choses, les passes… On a tous regardé le match mercredi, ce que fait Mbappé ou ce qu’il a envie de faire footbalistiquement, c’est nouveau ! C’est un Mbappé qui change. Un Mbappé qui change, c’est un Mbappé qui s’améliore ou c’est un Mbappé qui sera moins intéressant dans 3 mois pour le Real Madrid ? Je n’ai pas la réponse », a avoué le consultant de RMC, qui estime toutefois déjà que le grand Mbappé du Mondial 2018 n’est pas certain de revenir…