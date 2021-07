PSG : Mbappé met le feu au Real Madrid

Dans : PSG.

Kylian Mbappé ne viendra pas au Real Madrid cet été. L’attaquant du PSG fragilise ainsi Florentino Pérez et sa tactique très prudente sur le marché des transferts.

Tout juste réélu président du Real Madrid sans la moindre concurrence, Florentino Pérez a la confiance de ses dirigeants, et de ses socios, les abonnés qui votent pour élire leur dirigeant. Malgré une saison décevante, et des disparitions précoces en Ligue des Champions depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le patron de la Maison Blanche affirme avoir toujours toutes les cartes en mains. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, le vente tourne et les critiques tombent à l’heure où Kylian Mbappé est parti, prolongation ou pas, pour rester au PSG cet été. L’absence de recrutement en attaque commence à interpeler et le journaliste Juan Manuel Rodriguez du média Libertad Digital estime qu’il serait temps de s’affoler un peu du côté de Florentino Pérez.

« Il semble bien, alors que la fin juillet approche, que le Real Madrid n’a aucun plan B maintenant que Mbappé a été convaincu par le Cheikh de continuer l’aventure au Paris SG. Peut-être que le projet parisien est plus séduisant que celui du Real. De toute évidence, Mbappé rêve de jouer au Real. Il ne peut bien sûr pas le dire publiquement. Florentino Pérez dit à tout le monde de se calmer et de garder confiance. Mais pour quelle raison devrait-on le croire ? Pour les socios devraient-ils rester confiants ? Ils voient Varane et Ramos partir. Le Real ressemble à un club vintage avec le retour d’Ancelotti, celui de Gareth Bale. A l’heure actuelle, Madrid ne peut pas faire changer d’avis le PSG, ni Mbappé », a assuré le journaliste espagnol, persuadé que le président du Real Madrid va s’en mordre les doigts de ne pas tenter sa chance avec Mbappé, de peur de froisser le PSG et ses propriétaires qataris.