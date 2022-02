PSG : Mbappé ment ou pas ? Pierre Ménès a un scoop

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après le succès du PSG à Lille dimanche soir (1-5), Kylian Mbappé a évoqué son avenir au micro de Prime Video.

Kylian Mbappé parle rarement de son avenir mais après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Lille dimanche, l’attaquant parisien a accepté d’évoquer sa situation, alors que son contrat avec le PSG expire en juin prochain. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire » a indiqué Kylian Mbappé, dont la loyauté a été soulignée par les supporters du PSG. Mais le discours de l’international français est-il simplement un discours de façade afin de garder une bonne relation avec les supporters parisiens ? Certainement pas selon Pierre Ménès, convaincu que Kylian Mbappé est sincère quand il explique qu’il ne négocie pas avec le Real Madrid.

Pierre Ménès ne doute pas de Kylian Mbappé

⚠️"MBAPPÉ ha dicho que JUGARÁ en el REAL MADRID aunque llegue ZIDANE al PSG"



¡EXCLUSINDA en #ChiringuitoInda! pic.twitter.com/iQvgVNPaCt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 8, 2022

« Je dis qu’il n’y a aucune raison de ne pas le croire. Le connaissant, il ne peut pas négocier actuellement avec le Real Madrid alors qu’il va jouer contre eux. Mbappé a 23 ans, il est encore très jeune mais cette année c’est une opportunité d’aller très loin en Ligue des Champions. C’est son actualité qui compte. Il n’y a pas d’ambiguïté il veut éliminer le Real. Il est évident, et ça j’en suis sûr qu’il ne discute pas avec le Real Madrid. Je ne crois pas non plus à un accord déjà scellé. A-t-il besoin d’un accord ? Je ne crois pas de toute façon, c’est lui qui décide. Il est en fin de contrat. S’il prolonge, il prolonge, s’il part il part. En tout cas, rien ne passera tant que ce huitième de finale ne sera pas terminé » a fait savoir l’ancien journaliste de Canal + sur son site Pierrot le Foot. Un comportement exemplaire de la part de Kylian Mbappé, qui refuse de négocier pour le moment un futur contrat avec l’adversaire du PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions.