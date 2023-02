PSG : Mbappé marche sur l'OM et égale le record de Cavani

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Attendu par tous les suiveurs de la Ligue 1 lors du Classique de ce dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, Kylian Mbappé répond présent, et même plus que cela.



Il y a bien un PSG avec et un PSG sans Kylian Mbappé. Absent lors de l'élimination du PSG en Coupe de France au Vélodrome au début du mois, le Tricolore est en train de faire de grosses misères à tous les Marseillais. Puisqu'après avoir ouvert le score en première période (25e), l’attaquant français a offert un caviar de centre à Leo Messi sur le second but (29e). Tout cela avant de parachever le travail en marquant un doublé dès le début de la deuxième période (55e).

Grâce à ces deux buts face à l’OM, le joueur de 24 ans atteint ainsi la barre des 200 réalisations en 247 matchs sous le maillot du PSG. L’ancienne star de Monaco rejoint ainsi Edinson Cavani au sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de Paris. Une sacrée performance pour le crack de Bondy, qui rêve maintenant d'offrir la première Ligue des Champions de son histoire au PSG.