PSG : Mbappé le fait galérer, Leonardo va recevoir du renfort

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, Kylian Mbappé sera la priorité du Real Madrid pour l’été prochain. Mais d’ici là, sa situation pourrait bien changer.

Le Real Madrid suit probablement l’actualité de Kylian Mbappé avec la plus grande attention. La raison est simple, le club madrilène, qui a fait de l’attaquant du Paris Saint-Germain sa cible prioritaire en vue du mercato estival, prie pour que le Français ne prolonge pas son contrat. C’est effectivement l’intention de la direction parisienne qui s’active pour convaincre le Français. Mais pour le moment, l’ancien Monégasque ne serait pas pressé de modifier son bail malgré le travail acharné de son directeur sportif, sur le point de transmettre une proposition plus que séduisante.

« Le PSG est en discussions avec Kylian Mbappé pour la prolongation de son contrat, a confirmé le journaliste italien Nicolo Schira. Leonardo prépare un nouvel accord pour cinq ans avec l’attaquant, avec un salaire de 30 millions d’euros par an plus des bonus. » Et au cas où cette offre ne suffirait pas, le dirigeant brésilien va recevoir l’aide de son patron, bien conscient de la menace. « Le Real Madrid est intéressé. Mais le président Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas le vendre et discutera prochainement avec son agent », a ajouté notre confrère. Sans surprise, le Paris Saint-Germain fera le maximum pour protéger son champion du monde avant l’été prochain, histoire de s’éviter un nouveau feuilleton aussi interminable que pénible…

