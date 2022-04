PSG : Mbappé, l’indice qui fait fantasmer la Juve

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas dévoilé sa décision dans l’optique du prochain mercato.

Deux scénarios tiennent la corde pour l’avenir de Kylian Mbappé, une prolongation au Paris Saint-Germain ou une signature au Real Madrid, qui le courtise avec assiduité depuis de longues années et qui était proche de rafler la mise l’été dernier avec une offre de plus de 180 millions d’euros et l’accord du clan Mbappé. Libre au mois de juin, l’international français n’a toujours pas pris sa décision pour son avenir ou tout du moins, il ne l’a pas encore communiqué. Cela ne serait tarder, car la fin de la saison approche tout autant que l’obtention du dixième titre de champion de France du PSG. Mais alors que les fans du Real et du PSG scrutent le moindre indice lâché par le natif de Paris, ceux de la Juventus Turin s’emballent au cours des dernières heures en raison de la dernière « story » de Kylian Mbappé sur Instagram.

Kylian look me in the eyes 👀 pic.twitter.com/kuH5npq5FW — 𝗚𝗝𝘂𝘀𝘁𝗷𝘂𝘃𝗲 🎥 (@GJustjuve) April 14, 2022

Les supporters de la Juventus rêvent de Kylian Mbappé

Sur son compte Instagram, l’attaquant du Paris Saint-Germain a lâché les mots « Zebra Soon » accompagné d’un sablier. Il n’en fallait pas plus pour que sur les réseaux sociaux, les supporters de la Juventus Turin s’excitent et y voient un indice clair sur la destination de Kylian Mbappé lors du prochain mercato. Il faut bien le dire, une signature du champion du monde 2018 en Série A serait surprenante dans la mesure où la Juventus Turin vient de claquer 80 millions d’euros pour recruter Dusan Vlahovic en provenance de la Fiorentina. Un départ de Kylian Mbappé vers la Juventus Turin n’est d’ailleurs pas la tendance actuelle car en réalité, ce post de l’attaquant du PSG aurait plutôt un lien avec une marque de vêtement qui va prochainement voir le jour. Les supporters de la Juventus Turin peuvent donc à priori ranger leurs rêves au fond d’un tiroir. Sauf revirement de situation, Kylian Mbappé ne signera pas chez les Bianconeri. Sa future destination en revanche, est toujours un mystère…