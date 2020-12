PSG : Mbappé incertain, dix blessés contre Strasbourg !

Dans : PSG.

Après son match nul sur la pelouse de Lille dimanche, le PSG visera obligatoirement la victoire à l’occasion de la réception de Strasbourg mercredi à 21 heures.

Troisième de Ligue 1 avant le coup d’envoi de la 17e journée, la formation de Thomas Tuchel doit impérativement l’emporter avant les fêtes. Un objectif atteignable face à une équipe qui lutte pour le maintien. Toutefois, l’entraîneur allemand du PSG doit faire face à une impressionnante cascade de blessures au sein de son effectif. Et pour cause, le Paris Saint-Germain a annoncé dans un communiqué que dix joueurs (!) étaient d’ores et déjà forfaits pour le match au Parc des Princes mercredi soir.

Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Neymar, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Abdou Diallo et Juan Bernat sont sur le flanc. Quant à Kylian Mbappé, qui n’a joué qu’un petit quart d’heure sur la pelouse de Lille dimanche soir lors du gros choc de la 16e journée de Ligue 1, l’incertitude plane. « Un point sera fait après l’entraînement d’aujourd’hui pour Kylian Mbappé en délicatesse avec les adducteurs gauches dans les suites du match contre Lorient » annonce le Paris Saint-Germain, qui pourra heureusement compter sur certains tauliers tels que Keylor Navas, Marquinhos, Marco Verratti ou encore Angel Di Maria pour faire la différence face à Strasbourg. De beaux atouts qui peuvent légitimement laisser penser que le PSG terminera l’année en beauté. En revanche, cette liste à peine croyable de joueurs blessés pose clairement question alors que de grosses échéances se présenteront en 2020 avec le trophée des champions contre l’OM ou encore les 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone.