PSG : Mbappé hésite à signer, un intime de la famille s'explique

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché la brûlante question de son avenir.

Proche de la famille de Kylian Mbappé, Luis Ferrer est celui qui a convaincu l’ancien Monégasque de signer au PSG en 2017. Ancien dirigeant du Paris Saint-Germain, il a œuvré aux côtés d’Unai Emery, de Nasser Al-Khelaïfi et d’Antero Henrique pour rendre possible le transfert de Kylian Mbappé au PSG en provenance de Monaco. Dans une interview accordée à Goal, Luis Ferrer est revenu sur les dessous du transfert du champion du monde 2018.

« Mon plus beau transfert ? Je suis obligé de vous dire Kylian Mbappé car ce n'était pas seulement de l'argent, nous avons fait un autre travail totalement différent. C'était du temps, des mois et des mois. Il a fait une campagne incroyable à Monaco et on a vu qu'il était un bijou, on savait que c'était la priorité de Madrid. Je suis fier d'avoir participé à cette opération avec Antero Henrique, mais également avec Unai (Emery) et Nasser (Al Khelaïfi). Mon idée et mon projet avec Antero était de dire à Mbappé de rester au PSG d'abord, que la Coupe du Monde arrivait, et de lui offrir une place de titulaire que peut-être, comme mentionné, Madrid ne pouvait pas lui promettre, même si je ne peux pas parler en leur nom » explique l’ancien dirigeant du PSG.

Relancé sur l’avenir de Kylian Mbappé à l’approche du mercato estival de 2021, Luis Ferrer a laissé plané le doute. Le proche de la famille du génie français ne sait pas quelle sera la décision de Kylian Mbappé. « Nous sommes actuellement dans une période où la famille et le Paris Saint-Germain négocient. Tout peut arriver d'ici juin. Il est vrai que les clubs les plus puissants d'Europe l'aiment et que les résultats influencent aussi, c'est pourquoi il tarde. Il faut une réflexion entre les deux parties » explique Luis Ferrer, pour qui rien n’est joué dans le dossier Kylian Mbappé au mercato. Assurément, les supporters du Paris SG vont encore devoir attendre avant de connaître l’épilogue de ce dossier.