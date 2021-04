PSG : Mbappé va rester, le coup de bluff d’Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Confiant auprès des médias quant à l’avenir de Kylian Mbappé, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi le serait beaucoup moins en privé. Car en réalité, l’attaquant français aurait refusé toutes les offres de prolongation afin de signer au Real Madrid.

Kylian Mbappé sera-t-il encore au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? « Oui, bien sûr », a répondu Nasser Al-Khelaïfi cette semaine à l’émission espagnole El Chiringuito. Fidèle à sa communication, le patron parisien estime que son attaquant n’a plus aucune raison de partir suite à la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Sauf qu’en privé, le Qatarien serait beaucoup moins optimiste.

Le dirigeant serait même inquiet dans la mesure où le Français aurait refusé quatre offres de prolongation ! Dont la dernière qui lui aurait permis de toucher 40 millions d’euros par an, soit plus que les 36 millions d’euros donnés à son coéquipier brésilien Neymar. Mais d’après la Cuatro, Kylian Mbappé, qui se dit en phase de réflexion depuis plusieurs mois, n’a aucune envie de prolonger. Lui qui rêve de signer au Real Madrid dès cet été, à un an de la fin de son bail.

Pérez respecte Al-Khelaïfi

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi attend que son buteur s’exprime publiquement sur ses intentions. Tout comme le président madrilène Florentino Pérez qui, par respect pour son homologue parisien, refuse d’entrer en contact avec le champion du monde tant que ce dernier n’aura pas reçu un bon de sortie. « Je ne lui ai pas parlé, promettait le dirigeant espagnol lundi. Je peux vous assurer que je ne lui ai pas parlé depuis des années. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti dans les journaux. C'est un très bon joueur. Le Real a besoin de changements, mais je ne parle pas de Mbappé. » Il serait effectivement maladroit de confirmer un intérêt sans connaître la décision de l'attaquant parisien.