PSG : Mbappé-Griezmann, Paris n’en veut pas et ça le rend fou

Depuis l’annonce de son départ, Antoine Griezmann voit les rumeurs se multiplier autour de lui.

En plus de Manchester City et du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain est cité parmi les possibles destinations du Français. Un bruit de couloir rapidement écarté, le champion de France n’ayant jamais envisagé la signature de l’attaquant de l’Atlético Madrid ces derniers mois. Pour le journaliste Bernard Lions, il s’agit d’une énorme erreur. En effet, le spécialiste estime que le PSG tient une occasion en or de réunir les deux hommes forts de l’équipe de France.

« Je rêve de voir Griezmann enfin évoluer en France et pour cela, le seul club qui est à la hauteur de son talent, c’est le PSG, a conseillé notre confrère de L’Equipe. Oui c’est complètement fou, mais pourquoi pas ? Pourquoi, au moment où l'on voit que le PSG échoue, ne pas attirer un joueur comme Griezmann et l’associer en club, comme il l’est en équipe de France, avec Kylian Mbappé ? Cela ferait un duo d’attaque formidable pour le champion de France et je pense que cela permettrait au PSG de retrouver le chemin de la victoire. » Rappelons que Paris s’était heurté au refus de Griezmann par le passé.