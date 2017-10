PSG : Mbappé galère un peu à Paris, il sait pourquoi

Dans : PSG, Ligue 1.

Face à Dijon puis Marseille, Kylian Mbappé a enchaîné deux matchs moyens en Ligue 1 dans son contenu, où il n’a pas semblé s’inscrire pleinement dans le collectif parisien.

Il faut dire que l’animation offensive de l’équipe d’Unai Emery ne tourne pas à plein régime ces derniers temps, ce qui n’aide pas l’intégration de l’international français. L'ailier droit du PSG a eu tendance à surjouer au Stade Vélodrome. Muselé par Jordan Amavi, il a sans doute réalisé son plus mauvais match depuis sa signature au Paris Saint-Germain. Ancien sélectionneur de l’Equipe de France U19, Ludovic Batelli connaît bien le natif de Bondy. Dans les colonnes du Parisien, il est revenu sur la méforme passagère de ce dernier.

« C’est vrai qu’il est sur une séquence un peu moins bonne, même s’il a réussi à marquer à Anderlecht et à faire marquer à Dijon. Pour l’instant, Kylian n’arrive pas à s’inscrire dans la durée au niveau de la qualité de ses performances. Mais c’est un très jeune garçon qui doit prendre le temps de digérer ce qui lui est arrivé ces derniers mois et ancrer en lui des mécanismes de très haut niveau. Tout ça prend du temps. Quand un joueur n’est plus dans la spontanéité, la simplicité, il a tendance à surjouer et à faire des choses qu’il ne maîtrise pas forcément. Kylian a perdu de sa fluidité et tente des choses compliquées. Mais il joue à droite, ce qui est nouveau pour lui. Au très haut niveau, c’est rare d’être performant à plusieurs postes » a lancé l’ancien sélectionneur des Bleuets, persuadé que cela va vite revenir pour Kylian Mbappé, à condition que l’attaquant du PSG retrouve son insouciance dans le jeu, sans surjouer et sans essayer de faire la différence de manière individuelle constamment.