PSG : Mbappé fait la blague qui tue à Meunier

Dans : PSG, Equipe de France.

On s'en souvient, après le Mondial 2018 en Russie, certains joueurs belges s'étaient attaqués à l'équipe de France en affirmant que les Diables Rouges méritaient plus le titre que les Tricolores. L'affaire était rapidement devenue l'objet de nombreuses blagues entre les deux pays voisins, même si un joueur comme Thibaut Courtois n'avait pas du tout pris cela à la plaisanterie. Quoi qu'il en soit, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier s'est fait chambrer par ses coéquipiers champions du monde, et cela continue.

En effet, ce lundi, le défenseur belge du PSG a mis en ligne sur son compte Instagram une photo où on le voit avec dans les mains le trophée du Mondial qu'il commente d'une question : « Officiellement champion du monde! mais champion du monde de quoi ? » Et le plus rapide à lui répondre a été Kylian Mbappé, lequel a tué le game d'une seule réponse. « Champion du monde du Beau Jeu ? Ou de la Possession ? », a rétorqué l'attaquant français du Paris SG, histoire d'en remettre une toute petite couche sur ce sujet. On imagine que Thomas Meunier a pris tout cela avec malice, le défenseur international belge s'attendant très certainement à une réponse de ce genre.