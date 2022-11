PSG : Mbappé et ses meilleurs amis s'éclatent en Espagne

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si Kylian Mbappé a pu avoir certaines inimitiés au PSG, ce n'est pas le cas avec Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Les trois hommes s'apprécient beaucoup, allant même jusqu'à passer une superbe journée dans la propriété du joueur espagnol, en Andalousie.

Kylian Mbappé n'est plus en odeur de sainteté du côté de Madrid, surtout après sa volte-face printanière alors que sa signature au Real était attendue. Néanmoins, deux ex-madrilènes ne lui en veulent pas du tout. Achraf Hakimi et l'ancien capitaine merengue Sergio Ramos sont très complices avec l'attaquant français du PSG. Les trois hommes sont amis et forment un vrai trio solide. Cela a été particulièrement visible ce lundi. Pour les journées de repos offertes par Christophe Galtier, les trois joueurs du PSG se sont rendus en Espagne pour passer du temps ensemble chez Sergio Ramos.

Chevaux et C1, Ramos sait accueillir ses amis

L'ancien défenseur du Real Madrid a accueilli ses deux amis dans son ranch Yeguada SR4 situé en périphérie de Séville. Une propriété de 44 hectares où il élève des chevaux pur-sang, vingt juments et une demi-douzaine d'étalons qui « ont rapporté près de cinquante prix », selon le quotidien AS. Etaient aussi conviés des membres de la famille Ramos et des amis intimes du joueur espagnol dans une réunion bon enfant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Hakimi et Mbappé ont aussi pu poser devant une petite collection de trophées glanés par leur aîné. « C'est toujours un plaisir de vous avoir à la maison, les frères », a écrit Ramos sous une photo prise dans sa salle des trophées et postée sur Instagram. Certains espagnols taquins ont réagi au cliché en soulignant que Mbappé n'avait jamais été aussi près d'une C1. Pas de quoi vexer le Français qui a passé une superbe journée avec ses deux coéquipiers et amis. Une habitude soulignée par AS, qui rappelle que les trois hommes ont souvent diné ensemble dans des restaurants madrilènes depuis le début de l'année. Des liens renforcés qui ne sont pas sans rassurer Christophe Galtier et le PSG, lesquels savent que les futurs succès du club ne passeront que par une équipe très soudée.