PSG : Mbappé et Neymar vont rester, il n'y a pas mieux ailleurs

Blessé dans les moments cruciaux en Ligue des Champions lors de ses deux premières saisons au PSG, Neymar est déterminé à briller durant le Final 8 qui se profile.

Totalement opérationnel, le n°10 du Paris Saint-Germain a travaillé très dur durant le confinement afin de revenir en très grande forme en France. Tout de même en difficulté et très en retrait contre Saint-Etienne, le meneur de jeu du PSG a monté le curseur d’un cran face à l’Olympique Lyonnais, vendredi soir lors de la finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France. Plus que jamais, Neymar est motivé à l’idée de remporter des titres au Paris Saint-Germain, et notamment la Ligue des Champions. Une attitude de leader qui se diffuse au sein du vestiaire parisien, comme l’a apprécié Marco Verratti en ce début de semaine dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Par ailleurs, le natif de Pescara s'est exprimé sur l'avenir du Brésilien, mais également sur celui de Kylian Mbappé. Avec un message très clair à l'attention des deux stars offensives du PSG.

« Il est déterminé à emmener le PSG très haut. De l'avoir dans cette condition physique et mentale, c'est un avantage. C'est un leader qui joue et s'entraîne toujours à fond, c'est un exemple pour tout le monde. J’espère que Neymar et Mbappé vont rester encore longtemps à Paris. Ils sont bien ici, ils croient au projet et ils savent qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes plus fortes que le PSG. Ici, ils ont la possibilité de gagner. Et gagner ici aurait vraiment une saveur particulière » a fait savoir Marco Verratti, pour qui il est crucial de conserver Neymar et Kylian Mbappé au sein du club lors du prochain mercato. L’international italien n’a pas trop de soucis à se faire puisqu’à priori, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont du même avis. De ce fait, il est totalement improbable que l’une des deux stars planétaires du Paris SG fasse ses valises cet été.