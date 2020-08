PSG : Neymar fête ses 3 ans à Paris, Barcelone enrage toujours

Dans : PSG.

Le 3 août 2017, le Paris Saint-Germain officialisait la signature de Neymar. Un coup de tonnerre qui rend encore fou le FC Barcelone.

« Se queda » ou pas, il y a trois ans jour pour jour, le PSG annonçait dans la soirée que Neymar venait de signer avec le club de la capitale jusqu’en 2022. Deux jours après, le samedi 5 août, la star brésilienne était présentée par Nasser Al-Khelaifi aux supporters du Paris Saint-Germain dans un Parc des Princes ivre de bonheur. Trois ans plus tard, si Neymar a fait couler énormément d’encre, du côté du FC Barcelone on a toujours la rage en évoquant ce départ de l’attaquant de la Seleçao à Paris, même si en contrepartie le Barça a empoché 222ME. Ce lundi, rappelant ce « triste » anniversaire de la signature de Neymar au PSG, le quotidien sportif catalan Sport a bien du mal à cacher sa colère à l’encontre du joueur brésilien que le média espère pourtant voir revenir à Barcelone à chaque mercato.

« Ce lundi, Neymar commémore le troisième anniversaire de sa signature controversée au PSG et, par conséquent, de sa grande trahison du FC Barcelone (...) Les millions qui lui sont offerts par le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, suivant les directives de l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ont poussé Neymar à décider de donner une nouvelle direction à sa carrière et de partir pour un club au sein duquel il aspirait à la grandeur. En cours de route, il a laissé 222ME dans les coffres du FC Barcelone et un profond sentiment de déloyauté, écrit Francesc J. Gimeno, journaliste de Sport, qui se fait un malin plaisir de rappeler que Neymar au Barça, c’était évidemment mieux que Neymar au Paris Saint-Germain. Avec l'équipe Blaugrana, il a conquis dix titres en quatre saisons, dont la Coupe du monde des clubs et la Ligue des champions, alors que depuis trois ans qu'il porte le maillot du PSG, il n'en a conquis que neuf nationaux. Avec le PSG, il n'a pu briller qu'en France, pas à l'international. Les blessures ne lui ont pas non plus permis de trop se montrer. » Et pour démontrer que la pilule Neymar à Paris ne passait toujours pas, Sport affirme que le Brésilien a rapidement regretté d’avoir quitté le FC Barcelone et qu’il ne sait plus comment corriger cela. Visiblement on a du mal à s'avouer vaincu dans le dossier Neymar de l'autre côté des Pyrénées.