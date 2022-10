PSG : Mbappé et Neymar sidérés, Galtier choisit Messi !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Devenu le joueur de base de Christophe Galtier, Lionel Messi sait que le Paris Saint-Germain a le désir qu'il reste encore au moins une saison. Mais le septuple Ballon d'Or se pose encore des questions.

Le nouvel entraîneur du PSG ne l’avait pas caché quand Nasser Al-Khelaifi lui a confié les clés de son équipe, il était impatient de pouvoir avoir sous ses ordres quelques-uns des meilleurs footballeurs de la planète. Il est vrai qu’avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, Christophe Galtier disposait d’un trio de joueurs qui appartiennent à la légende du foot. Mais une fois ce constat effectué, l’ancien coach de l’OGC Nice doit désormais gérer tout ce joli monde, chacun d’entre eux ayant un ego surdimensionné. Une mission dans laquelle Mauricio Pochettino avait échoué, le technicien argentin ne faisant finalement aucun choix. Pour Galtier, la mission est d’autant plus compliquée que l’on connaît les conditions qui ont permis la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le numéro 7 du PSG ayant des prérogatives que ses deux coéquipiers n’ont pas. Mais le coach français a visiblement tenu bon, et finalement le duel qui s’annonçait entre Mbappé et Neymar a tourné en faveur du troisième homme, Lionel Messi. Un joueur qui peut redevenir le meilleur footballeur du monde selon les propres mots de Galtier.

Lionel Messi, plus de 1.000 minutes avec le PSG cette saison

Il n’a pas fallu attendre le match face à Nice, et ce coup-franc lumineux pour se rendre compte que la Pulga est désormais le vrai homme de confiance de Christophe Galtier sur le terrain. Car comme le rappelle ce lundi le quotidien Le Parisien, la star argentine domine tout le monde en matière de temps de jeu depuis le début de l’actuelle saison. « Messi est bel et bien le joueur de champ le plus utilisé à Paris depuis le lever de rideau. Il est le seul à avoir débuté les 12 matchs disputés depuis le Trophée des champions le 31 août, et le seul à compter plus de 1.000 minutes (1 062) de présence sur la pelouse (…) L’an passé, à la même époque, l’Argentin n’avait trouvé le chemin des filets qu’une fois, face à City en Ligue des champions. Cette saison, il a déjà été décisif à quinze reprises, inscrivant sept buts et délivrant huit passes en douze matchs », souligne le journaliste du quotidien francilien. Il faut désormais savoir ce que l’avenir réserve à Lionel Messi au PSG…ou ailleurs.

Car ces belles performances ne masquent pas le fait que Lionel Messi est entré dans sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain, même si le joueur de 35 ans dispose d’une clause lui permettant de rester un an de plus en Ligue 1. Et si Luis Campos a déjà officiellement fait savoir qu’il voulait que l’ancien Barcelonais reste encore plus longtemps dans la capitale, tout cela reste au stade des mots, tout comme le désir supposé du FC Barcelone de faire revenir Leo Messi dès l’été prochain afin d’effacer l’image désastreuse du mercato 2021. Le média parisien révèle en effet qu’à ce stade de la saison « aucune proposition d’ici ou d’ailleurs n’a été posée sur la table ». Compte tenu des prestations actuelles du numéro 30 parisien, il ne fait aucun doute que cela ne restera pas longtemps comme cela, la passion étant revenue autour d'un joueur qui avait sombré la saison passée. Et Omar da Fonseca ne dit pas le contraire.

Evoquant les performances actuelles de son compatriote, le consultant de BeInSport et voix française de FIFA 23 s'emballe. « Plutôt que de parler de seconde jeunesse, je dirais plutôt que Messi s’est réadapté, réajusté. Il s’est convaincu qu’il pouvait être tout aussi utile dans un rôle de facilitateur de jeu, d’initiateur d’actions. Il est plus utile comme ça, à faire jouer les autres. Messi a toujours cette usine de gestes techniques dans les jambes, mais la met au service du jeu avant de la mettre au service du résultat. La saison dernière, sa tête et ses jambes n’étaient pas en adéquation. Mais quand le cerveau et le corps sont en parfaite harmonie, on voit ce que ça donne ! », s'enthousiasme l'ancien international argentin. Le Paris Saint-Germain n'a probablement pas le Ballon d'Or 2022 dans son effectif, mais pourquoi pas le 2023 ?