Le PSG a le meilleur joueur du monde, Lionel Messi ressuscite !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, Lionel Messi a pris ses responsabilités sur le terrain pour aider le PSG à gagner. Auteur d'un magnifique coup-franc, il a rayonné sur le jeu au point de retrouver quasiment son visage barcelonais. C'est en tout cas l'avis de son entraîneur, Christophe Galtier.

Les supporters du PSG et les téléspectateurs de la Ligue 1 en rêvaient, Lionel Messi l'a enfin réussi. L'Argentin a planté son premier coup-franc direct sous le maillot parisien depuis son arrivée, un an auparavant. Un signe fort d'une confiance et d'une efficacité retrouvées pour le septuple ballon d'or. Finis les problèmes d'adaptation dans la capitale française, la Pulga est bel et bien de retour. La Ligue 1 peut déjà trembler à l'image des Niçois samedi soir. Outre son but, Messi a sans cesse provoqué la défense azuréenne pesant nettement sur le sort de la rencontre.

Galtier chanceux d'entraîner le meilleur joueur du monde

Lionel Messi en est à cinq buts en neuf journées alors qu'il n'avait atteint que la marque de six sur l'ensemble de la saison écoulée. Le phénomène du FC Barcelone est de retour et cela n'a pas échappé à son entraîneur, Christophe Galtier. Pour le technicien, Messi offre tous les gages physiques et mentaux pour accomplir une belle saison et peut-être même trôner de nouveau sur le football mondial.

« J’ai la chance tous les matins d’avoir Léo Messi à l’entraînement. Il est heureux, en forme physique et retrouve ses standards statistiques devant les buts. Il peut évidemment redevenir le meilleur joueur du monde », a t-il lâché en conférence de presse d'après-match samedi soir. Un aveu qui fera plaisir aux propriétaires du PSG qui comptent sur le prodige argentin pour décrocher la Ligue des champions tant convoitée. Par contre, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les adversaires du PSG en France comme en Europe, voire pour Kylian Mbappé. On sait que le Français se voit déjà au sommet de la hiérarchie mondiale et, en ce début de saison, ses deux principaux rivaux au Ballon d'or sont peut-être dans le même vestiaire que lui.