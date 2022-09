Prolongation de Lionel Messi, le PSG frappe très fort !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne compte pas se laisser doubler par le FC Barcelone en ce qui concerne l'avenir encore radieux de Lionel Messi. L'offre est déjà tombée de la part de Nasser Al-Khelaïfi.

Parfaitement conscient que le FC Barcelone avançait ses pions en public et en privé pour faire revenir Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a aussi décidé de passer à l’action. Alors que le prodige argentin ne compte pas prendre de décision avant le mois de janvier, quand il sera libre de son choix et aura digéré la Coupe du monde pour laquelle il se concentre totalement, la pression monte entre les deux clubs qui le veulent pour la saison prochaine. Joan Laporta, président du FC Barcelone qui l’a fait partir il y a un peu plus d’un an, rêve désormais de le faire revenir. Son bras droit financier a assuré que cela ne posait aucun problème comptable au club catalan, surtout si Léo Messi arrivait libre. Cela voudrait dire qu’il ne prolongerait pas avec le PSG.

Mais Nasser Al-Khelaïfi, qui a rêvé pendant 10 ans de pouvoir recruter un joueur comme La Pulga, ne compte pas se laisser marcher sur les pieds. Pourtant, en théorie, le PSG ne peut absolument rien faire, puisqu’un accord a déjà été trouvé pour une troisième année de contrat, et que celle-ci dépend de l’option levée ou non par Messi. Ce dernier est le seul décisionnaire et Paris, qui a déjà donc défini les contours de l’année supplémentaire, est soumis au bon vouloir de l’Argentin.

Un salaire qui ne bouge pas d'un centime

Résultat, pour couper l’herbe sous les pieds du Barça, le PSG a décidé de devancer l’appel et d’effectuer une autre offre de prolongation. Selon le média espagnol Cadena Ser, celle-ci comprend une année supplémentaire, et même une saison en plus en option qui pourrait emmener Messi jusqu’en juin 2025. Un rajout qui peut compter et qui démontre en tout cas que les dirigeants qataris comptent sur lui pour le très long terme. Dans ces deux années possibles, il n’y aurait aucune baisse de revenus envisageable, avec donc toujours un salaire de 30 millions d’euros par an. Un montant assez vertigineux pour un joueur qui pourrait donc atteindre les 37 ans avec ce contrat, mais qui sert aussi de bouclier pour éviter que le Barça ne prenne les devants dans ce duel.

Pour le moment, la Cadena Ser précise que Lionel Messi n’a pas encore étudié l’offre du PSG, restant sur sa position de tout donner sportivement pour être en forme à la Coupe du monde. Des avancées en tout cas de la part du champion de France qui corroborent les propos de Luis Campos, qui avait fait savoir, sur le ton de la boutade, qu’il aimerait bien que Lionel Messi reste aussi longtemps que lui à Paris, soit encore trois ans. Jusqu’en juin 2025, le compte est bon.