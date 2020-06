PSG : Mbappé et Neymar obligent le Qatar à changer de stratégie

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain s'apprête à enregistrer les départs de Kouassi et Aouchiche, et cela pose évidemment des questions sur la stratégie décidée par le Qatar.

Que serait le PSG sans ses célèbres Titis ? Difficile de répondre à cette question, d’autant plus que les jeunes footballeurs formés à Paris sont de plus en plus nombreux à filer sans même attendre d’avoir une chance dans l’équipe première. Il est vrai qu’en décidant de miser sur des stars, avec le prix que cela coûte, le Qatar a fait un choix qui financièrement à des contraintes, et qui ferme aussi des portes aux meilleurs jeunes. Cet été, le Paris Saint-Germain s’attend à perdre Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, ce que Thomas Tuchel regrette, mais c’est un choix qui sportivement et économiquement se justifie assez aisément.

Invité samedi soir d’Europe 1, Arnaud Hermant a reconnu que le PSG avait changé d’ère en 2017 avec le double recrutement de Kylian Mbappé et de Neymar. « Avec Neymar et Mbappé, le PSG est entré dans une nouvelle logique. Le Paris Saint-Germain s’est dit que pour équilibrer ses comptes il fallait vendre des joueurs. Vendre des joueurs pas forcément indiscutables, mais qui ont tout de même une certaine valeur. L’année dernière ils ont vendu Nkunku à Leipzig et Diaby à Leverkusen pour à chaque fois plus de 10ME. Cela a permis d’équilibrer les comptes. Aujourd’hui, le PSG est aussi un club qui forme des joueurs pour les vendre afin d’équilibrer les comptes. Le souci, c’est que quand il veut garder un jeune joueur, il part et ça c’est plus gênant », a confié le journaliste, qui se demande si le Paris Saint-Germain réussira à inverser la tendance lors des saisons qui viennent.