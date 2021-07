PSG : Mbappé et Neymar ne se battront jamais pour ça

Dans : PSG.

Alors que Kylian Mbappé devrait rester encore au moins une année au PSG, le buteur a évoqué une possible concurrence avec Neymar pour le Ballon d’or.

Grâce à un mercato de folie, le PSG n’a peut-être jamais paru aussi fort sur le papier. Après une finale et une demie ces deux dernières années en ligue des champions, le club de la capitale a les armes pour aller chercher le graal, tant désiré depuis une dizaine d’années. En cas de sacre, les chances de Ballon d’or pour Neymar ou Kylian Mbappé augmenteraient forcément considérablement. Le Brésilien est venu à Paris avec cet objectif, en s’émancipant de Lionel Messi. Le Français en rêve, et y pense même le jour. Kylian Mbappé ayant peu de chances de rejoindre le Real Madrid cet été, il devrait honorer sa dernière année de contrat. Les deux amis vont vivre leur cinquième saison ensemble, depuis leur arrivée à l’été 2017, en provenance du FC Barcelone et de l’AS Monaco. Une année charnière tant pour le club que pour les deux stars. Kylian Mbappé a été questionné par PSG Le Mag sur une éventuelle concurrence avec son partenaire.

« Le plus important, c’est d’aider l’équipe pour que le PSG gagne. Si un jour le PSG gagne et que Neymar est le joueur qui aura brillé et mérite le Ballon d'or, il le remportera. Et si c'est moi qui brille le plus, c'est moi qui le gagnerai. Voilà. On ne va pas se friter entre nous pour ça. Le plus important, c'est le PSG. On a le même maillot et on s’apprécie beaucoup. On est des amis. Je pense que c’est plus facile de jouer avec des amis », a clarifié Kylian Mbappé. Les deux hommes auront tout le temps de véritablement se concurrencer si le champion du monde 2018 rejoint le Real Madrid la saison prochaine.